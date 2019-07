Gazzetta riflette: "James resta al Real Madrid ma non entusiasma Zidane, il Napoli spera..."

Il Napoli resta alla finestra a vedere cosa succede nel caos Real Madrid, per capire come finirà per James Rodriguez. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la pista Atletico sembra definitivamente tramontata per il colombiano, che sarebbe sempre propenso a tornare alla corte di Ancelotti. Ora Florentino Perez sembra intenzionato a tenerlo, ma intanto James, che solo ieri ha ripreso ad allenarsi in squadra, non è stato convocato da Zidane per l’Audi cup, a Monaco di Baviera. Certo il sudamericano è a corto di allenamento ma non è che il tecnico francese abbia mai manifestato entusiasmo su questo giocatore. E il Napoli spera.