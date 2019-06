Gazzetta - Rilancio per Lozano, affare da 50mln! Messicano pronto al sì: le cifre del contratto

Il Napoli ha rilanciato per Hirving Lozano. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che al Psv Eindhoven è pervenuta un’ultima offerta di 40 milioni di euro più una serie di bonus per una decina di milioni che permetterebbe al club olandese d’incassare i 50 milioni richiesti in avvio di trattativa. Il nazionale messicano si sarebbe deciso ad accettare la proposta del Napoli di 2,5 milioni di euro a stagione per il prossimo quinquennio. Un’offerta che avrebbe convinto pure Raiola, il suo manager.