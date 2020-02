Gazzetta rivela: "Senza rinnovo Milik sarà messo sul mercato. Accordo è parecchio distante..."

Futuro in bilico a Napoli per Arek Milik. L'attaccante non ha ancora rinnovato il suo contratto, che scade nel 2021, e in caso di nuova fumata nera verrà messo sul mercato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'accordo per il prolugamento è "parecchio distante" dunque non è da escludere l'ipotesi della cessione in estate.