Gazzetta - Roma, caccia al nuovo ds: c'è anche Giuntoli tra i profili che piacciono

Ci fosse la possibilità di poter scegliere, la Roma non avrebbe alcun dubbio: il nuovo direttore sportivo sarebbe Fabio Paratici, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando però che "le possibilità di arrivare all’attuale dirigente della Juventus sono minime, se non addirittura inferiori". Il nuovo ds della Roma non sarà neanche Gianluca Petrachi, sollevato dell’incarico pochi mesi fa e di cui s'è parlato nei giorni scorsi.

Il nome in ascesa era quello di Nicolas Burdisso, legato a doppio filo a Franco Baldini, ma resta uno dei nomi, esattamente come Cristiano Giuntoli, attualmente al Napoli, uno su cui il nuovo management della Roma sta facendo dei ragionamenti. Nella rosa dei papabili ci sono poi anche ex come Daniele Pradè e Walter Sabatini.