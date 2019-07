Gazzetta - Roma su Hysaj se parte Florenzi: l'albanese potrebbe ritrovare Higuain

Futuro in bilico per Elseid Hysaj. L'esterno albanese piaceva all'Atletico Madrid, che poi ha virato su Trippier, ed ora a contenderselo ci sono diverse società italiane. Oltre alla Juve spunta anche la Roma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la società giallorossa potrebbe pensare all'ex Empoli qualora andasse via Florenzi, che piace al Tottenham. Hysaj potrebbe ritrovare Higuain che la Roma sta trattando.