Gazzetta - Samp su Verdi ma 20mln sono ritenuti troppi: i doriani aspettano che il prezzo scenda

La Sampdoria è alla ricerca di esterni d’attacco e ha messo gli occhi anche su Simone Verdi, in uscita dal Napoli. L’altro nome in lista è quello di Domenico Berardi del Sassuolo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione e spiega come al club doriano serviranno, però, tempo e pazienza. “A certe cifre, Berardi (40 milioni e Verdi (20) restano utopia” scrive la rosea che spiega la strategia del club: “Sassuolo e Napoli partono da quotazioni totalmente fuori dal budget blucerchiato, ma ci sono ancora oltre due mesi davanti per valutare se il prezzo del loro cartellino scenderà”.