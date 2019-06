Gazzetta - Samp su Verdi, ma il Napoli non fa sconti: stabilita la cifra per la cessione

La Sampdoria vorrebbe acquistare Simone Verdi dal Napoli perché è in cerca di un esterno offensivo. C'è l'interesse, ma non basta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli continua a chiedere a tutti circa venti milioni di euro per liberare l'esterno, cifra ritenuta eccessivamente alta dal club blucerchiato che, comunque, resta interessato a Verdi e spera, in futuro, di poter ottenere uno sconto.