Gazzetta - Scambio Milik-Under, salgono le quotazioni. Ma il Napoli preferisce altre soluzioni

Cresce l'ipotesi di uno scambio tra Napoli e Roma sul prossimo mercato. Secondo Gazzetta.it, Arkadiusz Milik è stato individuato dai giallorossi per rimpiazzare l'eventuale partenza di Edin Dzeko. A causa dei problemi economici del club capitolino, quest'ultimo potrebbe andare all'Inter e per sostituirlo porterebbe all'attaccante polacco, in quanto la più fattibile per il bilancio: Cengiz Under in azzurro e Arek nella capitale. Tuttavia, sul giocatore ci sono anche Juventus e Milan. E, come esterno, il Napoli a Under preferirebbe Lucas Moura o Federico Bernardeschi.