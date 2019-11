Gazzetta, Schira: "Giuntoli seguiva Castrovilli già in B. Berge? Profilo da Napoli"

Nicolò Schira, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha rivelato le ultime sulle manovre a centrocampo del Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Castrovilli era stato seguito in passato, quando giocava nella Cremonese, ma ora il prezzo è alto. Berge? E' il classico profilo da Napoli, di talento e non ancora conosciutissimo al grande pubblico, destinato a diventare di prima fascia. Kessié? E' in uscita dal Milan, ma a bilancio è iscritto con una cifra importante. Tra i tre è il meno probabile".