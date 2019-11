Gazzetta, Schira: "Napoli-Amrabat, intesa per un quinquennale! Piace anche Rrahmani"

Il Napoli è in pressing per Sofyan Amrabat. La notizia viene confermata anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, con l'esperto Nicolò Schira che su Twitter ha dato ulteriori informazioni in merito: "Il Napoli in pressing per Sofyan Amrabat: offerti 12 milioni di euro al Verona. Obiettivo chiudere subito per l’estate. Intesa con il centrocampista marocchino per un quinquennale da 1,4 milioni a stagione. Asse caldo tra Napoli e Verona: gli azzurri oltre ad Amrabat interessati anche al centrale Amir Rrahmani. Positivi i primi contatti. Intermediario Paolo Busardò.

Il #Napoli in pressing per Sofyan #Amrabat: offerti 12 milioni di euro al #Verona. Obiettivo chiudere subito per l’estate. Intesa con il centrocampista marocchino per un quinquennale da 1,4 milioni a stagione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2019