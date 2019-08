Gazzetta, Schirà: "Si chiude per Lozano, scoglio diritti d'immagine superabile aumentando ingaggio"

"Tutto confermato! Summit in corso tra il Napoli e Mino Raiola per chiudere l’accordo relativo al passaggio in azzurro di Hirving Lozano". Scrive così su Twitter Nicolò Schira, firma della Gazzetta dello Sport, sul summit per chiudere l'affare per il messicano: "Lo scoglio diritti di immagine dovrebbe essere superato, alzando lo stipendio del messicano da 3,5 a oltre 4 milioni netti a stagione"