Gazzetta - Sepe-Parma, filtra ottimismo: differenza minima tra domanda e offerta

Tiene banco anche il mercato in uscita in casa Napoli, con tante pedine che si muovono sulla scacchiera. Ne ha parlato Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, attraverso Twitter: "Balla ancora un milione tra Parma e Napoli per il passaggio a titolo deNapoli-finitivo del portiere Gigi Sepe agli emiliani. I gialloblù offrono 4 milioni, mentre De Laurentiis ne vuole almeno 5. Parti al lavoro: filtra ottimismo".

