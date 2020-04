Gazzetta - Si accelera per Azmoun: Giuntoli avvia trattativa con lo Zenit dopo il messaggio degli osservatori

Uno dei primi nomi trattati dal Napoli per l'attacco è quello dell'iraniano Sardar Azmoun, 25 anni, centravanti dello Zenit di San Pietroburgo. Secondo gli osservatori del ds napoletano il giocatore sarebbe pronto per un campionato di livello superiore a quello russo come la serie A. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che in tempi abbastanza ristretti, Giuntoli avvierà la trattativa con lo Zenit. La valutazione del calciatore è di 14 milioni di euro.