Gazzetta - Si pensa al clamoroso ritorno di Zapata: ipotesi scambio con l'Atalanta

Tanti i calciatori del Napoli in uscita. Tra questi c'è Roberto Inglese che il Parma non ha riscattato. Il Napoli lo valuta sopra i 20 milioni e l’Atalanta appare interessata: nasce qui l'idea di un clamoroso scambio col ritorno in azzurro di Duvan Zapata. Al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, solo una suggestione di mercato. In futuro chissà...