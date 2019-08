Gazzetta si sbilancia: "Fisica, tecnica e senso del gol: Campana sarà l'idolo di Napoli!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dà per concluso, o quasi, l'acquisto di Leonardo Campana, attaccante ecuadoriano 2000 del Barcelona SC. Il quotidiano ne parla così: "Ha stazza, ma non è piantato, piedi buoni e un gran senso sia della porta che della palla. A volte pare sgraziato, ma solo perché arriva sul pallone anche in maniera non convenzionale, allungando le gambe lunghe alla Ibra per anticipare un difensore e inventando tocchi che non ti aspetti. Ama sgomitare coi difensori, il che ne può facilitare l’adattamento all’Italia. Alla pressione è abituato, viene da una famiglia di alto lignaggio: papà Pablo ha rappresentato l’Ecuador prima come tennista in Coppa Davis e poi come ministro del commercio, nonna Isabel è a capo di un gruppo industriale con un patrimonio a nove cifre. È così che gli piace giocare, con due ali veloci con cui dialogare nello stretto, pronte a servirlo e a essere servite".