Gazzetta si sbilancia: "Nonostante il Napoli, Boga resterà a Sassuolo per due motivi"

Nonostante le offerte non manchino, per quest'anno Jeremie Boga è destinato a restare a Sassuolo. Due i motivi alla base: puntare davvero all'Europa e permettere al calciatore di esplodere completamente con un'altra stagine in neroverde. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda la corte di Napoli, Juve e Borussia Dortmund ma, allo stesso tempo, si sbilancia: Boga resterà davvero a Sassuolo almeno fino al 2021.