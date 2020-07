Gazzetta - Sondaggio del Napoli per Cistana: sul difensore un altro club italiano

Andrea Cistana, 23 anni, difensore del Brescia, è nel mirino di diversi club italiani. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Cistana ancora ai box del Brescia dopo l’infortunio. Uno stop che può costare il finale di stagione, ma non le prospettive di crescita e gli interessi di diversi club. Non a caso, il presidente lombardo Cellino dovrà valutare i sondaggi di Napoli e Fiorentina per Andrea. Un difensore a 23 anni già finito nel giro azzurro di Mancini".