Gazzetta su Fabian: "Real Madrid pronto a fare follie, ma ADL non vuole sentir parlare di cessione"

Fabian Ruiz è pronto a rientrare a Napoli da vincitore e miglior giocatore dell'Europeo Under 21. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport ne ripercorre la stagione azzurra: "Era maggio del 2018, l’andaluso era in una lista già studiata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il tecnico non ebbe dubbi e chiese al club di chiudere in fretta quella operazione. Anche perché il figlio Davide, che per un periodo aveva vissuto in Spagna con la compagna, aveva visto più volte all’opera con il Betis il potente centrocampista: 30 milioni per pagare la clausola al club di Siviglia, e valore che oggi è più che raddoppiato, con il Real Madrid pronto a far follie, ma Aurelio De Laurentiis per ora non vuol manco sentirne parlare di cessione".