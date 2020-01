Gazzetta su Petagna: "Spal temporeggia perché in estate varrà di più, ma lui vuole Napoli"

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non è ancora fatta per il passaggio di Andrea Petagna al Napoli. Il quotidiano spiega che De Laurentiis ha voluto parlare personalmente col patron della Spal, al momento c'è distanza di un milione. L’offerta presentata alla Spal è di 17 milioni di euro più 4-5 di bonus per un totale di 22 milioni. Ma il club biancazzurro è intenzionato a tenerselo fino al termine della stagione perché sa che alla fine varrà di più con altri 7-8 gol realizzati. Ma Petagna - scelto per motivi tattici ben precisi - ha già l'accordo col Napoli e la sua voglia di vestire l'azzurro, alla fine, potrebbe essere determinante.