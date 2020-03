Gazzetta sui rinnovi: "Callejon saluta, stallo per Zielinski e Milik valuta l'addio"

Si pensa già al calciomercato in attesa della ripresa del campionato. Mertens rinnoverà, Callejon è destinato in Spagna. Poi? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il rinnovo per il polacco Zielinski è in stallo: l'accordo per altri 3 anni è nell'aria, eppure lo scoglio della clausola frena tutto. In questo contesto - si legge - la grana maggiore riguarda Milik, intristito dalle panchine in serie. L’impressione è che mediti un cambio in estate, magari con destinazione Premier. Quindi il surplace di queste settimane non sorprende nessuno.