Gazzetta sulla svolta Osimhen: "È a Olbia col presidente del Lille e Giuntoli, si attende il sì definitivo"

Novità interessanti sul futuro di Victor Osimhen rivelate dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Ieri il ventunenne attaccante era dato in partenza per Olbia. A largo della Sardegna ha ancorato il suo yacht il presidente del Lilla Gerard Lopez e Osimhen lo sta raggiungendo. In zona c’è anche il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Situazione delicata, per la guerra di procure. Il cambio di agenti e l’interesse in ascesa del Milan, non sembrano dunque aver turbato il Napoli, che ha rialzato oltre i 3,5 milioni di euro netti l’ingaggio quinquennale al promettente centravanti. Che poi il ragazzo vada in guerra con i vecchi agenti per le commissioni, poco cambia se dal mare di Sardegna arriverà il sì al Napoli di Victor e anche quello del Lilla".