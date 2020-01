Gazzetta - Tonelli in uscita: tre club di Serie A su di lui, a breve la decisione

Niccolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di mercato in casa Napoli attraverso Twitter: "Dopo sei mesi ai margini della rosa del Napoli ora Lorenzo Tonelli è pronto a tornare in pista e le richieste non mancano: il centrale piace a Cagliari (Carli l'ha lanciato a Empoli), Lecce e Sampdoria (sarebbe un ritorno). Nei prossimi giorni la decisione".

