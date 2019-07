Gazzetta - Torna calda la pista Lozano: Giuntoli sta superando le frizioni con Raiola, pronti 40 mln

Con Pepè sempre più vicino all’Arsenal, torna calda la pista che porta a Hirving Lozano. Cristiano Giuntoli, riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sta smussando gli angoli con l’agente dell’esterno, Mino Raiola, dopo qualche frizione nata in sede contrattuale per la firma del del difensore greco Kostas Manolas. Per il Psv è pronta una offerta di 40 milioni per un giocatore che è sempre una delle prime scelte di Ancelotti, spiega ancora la rosea.