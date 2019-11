Gazzetta - Torna di moda Grimaldo: il ds Giuntoli potrebbe provarci per gennaio, le cifre

Il Napoli lavora al mercato, sono diversi i profili monitorati. Piace Alejando Grimaldo del Benfica, terzino sinistro, con contratto in scadenza nel 2021. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che lo spagnolo non ha ancora rinnovato, la sua valutazione ai aggira intorno ai 30 milioni, ma De Laurentiis proverà ad ottenere uno sconto. Non è escluso che Giuntoli possa provarci anche per portarlo già a gennaio.