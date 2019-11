Gazzetta - Torreira-Arsenal, rapporto ai minimi termini: il Napoli ha preso informazioni

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Torreira? Anche in passato il Napoli lo aveva seguito con grande interesse. Il rapporto con l'Arsenal è ai minimi termini, il desiderio nemmeno troppo nascosto sarebbe quello di tornare in Italia. Il Napoli, da club importante qual'è, ha preso informazioni ed aspetta gli sviluppi di questa vicenda. Il Napoli non aveva l'urgenza a centrocampo e ci fu l'intervento dell'Arsenal, ora la situazione potrebbe cambiare perchè servirebbe al Napoli uno delle caratteristiche di Torreira".