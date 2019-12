Gazzetta - Torreira-Napoli, Giuntoli propone prestito con obbligo: svelate le cifre

C'è una prima richiesta che Rino Gattuso ha fatto a De Laurentiis: è il metodista. Il primo nome sulla lista è Lucas Torreira dell'Arsenal. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli è in contatto costante con l'Arsenal. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, opzione che non piace al giocatore. Allora si sta provando a convincere il club inglese a cederlo in prestito (3 milioni) con un obbligo di riscatto (27 milioni). L’operazione non è semplice, ma il Napoli ci sta provando.