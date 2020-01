Gazzetta - Trattativa avviata con Seri: era l'alternativa a Demme, arriva se salta Lobotka

Il Napoli segue da tempo Jean Seri, 28enne centrocampista ivoriano del Fulham, in prestito attualmente al Galatasaray a Istanbul. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sa sapere che col calciatore ex Nizza c’era una trattativa avviata con gli agenti e anche col Fulham. Ma la pista, nata come alternativa a quella per Demme, non è stata abbandonata. E se il Celta Vigo tentennerà, l’alternativa rimane calda. Il Napoli affrontò Seri quando vestiva la maglia del Nizza in Champions qualche anno fa.