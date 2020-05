Gazzetta - Tutto su Azmoun: già avviati i contatti e lo Zenit fissa un prezzo che per il Napoli non è alto

Milik andrà via, difficile rimanga senza rinnovo, e il Napoli ha già individuato il sostituto. Sul taccuino di Giuntoli c’è un nome su tutti, Sardar Azmoun, 25 anni, centravanti dello Zenit San Pietroburgo. C’è già stato un contatto con l’entourage del giocatore, mentre il club russo ha fissato il corrispettivo: la richiesta è di 30 milioni di euro. Una cifra che il Napoli non ritiene nemmeno tanto elevata per il valore dell’attaccante, ma proverà a giocare al ribasso, garantendo magari qualche bonus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.