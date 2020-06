Gazzetta - Tutto su Osimhen, ma serve un posto extracomunitario e l'addio di Milik: i dettagli

Oltre Gabriel, con il Lilla c'è già un discorso aperto e riguarda Victor Osimhen, 21enne centravanti della nazionale nigeriana. Secondo quanto riferisce quest'oggi la Gazzetta dello Sport, il giocatore piace tanto a Giuntoli e Gattuso, ma va liberato un posto da extracomunitario, occupati in questo momento da Lozano e Leandrinho: "Il Napoli è pronto ad accelerare per evitare che si apra una vera e propria asta, considerato che interessa a mezza Europa. Il Lilla chiede 50 milioni, una cifra che inizialmente ha frenato le intenzioni di ADL. Ma negli ultimi giorni i club hanno ripreso a trattare. Il presidente napoletano vorrebbe una valutazione più veritiera, le quotazioni dell’attuale mercato lo valutano poco più di 30 milioni. Ed è questa il massimo che il Napoli sarebbe disposto a spendere. La trattativa, in ogni modo, è condizionata pure da quanto accadrà con Milik. Al momento si sa che non vuole rinnovare, ma non si è capito se sarà ceduto, perché il suo cartellino costa 50 milioni di euro e De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti".