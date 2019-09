Gazzetta - Verdi, il Torino non molla: ci proverà fino a mezzanotte per poi cambiare obiettivo

Il Torino non molla e tratta ad oltranza per Simone Verdi. Aspetta e insiste - scrive la Gazzetta dello Sport - resta incollato finchè può alla pista per l’attaccante azzurro che resta la prima scelta. Da Napoli, fino a ieri, non sono filtrati segnali di apertura, in giornata è possibile un confronto a livello presidenziale per tentare di sbloccare. Il Toro - si legge - resterà in attesa fino a questa notte, prima di virare nelle ultime ventiquattr’ore del mercato sugli altri obiettivi ai quali ha lavorato in questi giorni il d.s. Massimo Bava.