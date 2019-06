Gazzetta - Verdi in uscita, sondaggio della Sampdoria: è alternativo a Defrel

La Sampdoria che attende di ufficializzare Di Francesco, ha sondato la disponibilità di Verdi (Napoli) e Defrel (Roma). A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Simone Verdi, acquistato l’estate scorsa dal Bologna, non ha convinto nella sua prima stagione al Napoli ed è in uscita. Bisognerà valutare, in base alle offerte sul piatto, se cederlo a titolo definitivo oppure mandarlo in prestito per poi rivalutare la sua posizione. Vari club di serie A stanno pensando al calciatore sperando di riportarlo ai fasti di Bologna e a questi si è aggiunta adesso anche la Sampdoria.