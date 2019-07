Gazzetta - Wanda attrice? Come tre anni fa, ADL proverà a convincere l'agente con un ruolo nel film di Natale

Nell'estate 2016 il Napoli provò a convincere Mauro Icardi a sposare la causa azzurra proponendo, tra le altre cose, un ruolo a sua moglie Wanda Nara nel film "Natale a Londra". Un'idea che potrebbe tornar di moda, come riferisce La Gazzetta dello Sport: "A distanza di tre anni, l'idea di De Laurentiis potrebbe ritornare attuale, il Napoli è di nuovo sulle tracce di Icardi e, stavolta, tutto potrebbe dipendere dalla sola volontà del calciatore, considerato che non farà parte del nuovo progetto tecnico di Antonio Conte. In questi giorni il presidente ritornerà a contattare la Nara e per allontanare la voglia di Juventus dei due, potrebbe proporgli nuovamente un ruolo importante nel prossimo film di Natale. Chissà se potrà bastare per convincere la coppia a mollare l'idea bianconera".