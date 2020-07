Gazzetta - Younes e soldi per arrivare a Boga. Ma il Sassuolo fa muro

Per il Sassuolo Jeremie Boga non è in vendita. La sua valutazione è arrivata a sfiorare i 40 milioni di euro, ma l'intenzione del club neroverde sarebbe quella di trattenerlo, dopo aver convinto il Chelsea a non esercitare la 'recompra'. Per il Napoli è il principale obiettivo per la fascia e da Castel Volturno sarebbe arrivata un'offerta da 25 milioni più il cartellino di Amin Younes, che però non scalda il cuore di De Zerbi. Sul talento ivoriano c'è anche il Borussia Dortmund, che lo vorrebbe fortemente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.