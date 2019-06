Gazzetta - Zapata ha già detto sì, c'è l'accordo sull'ingaggio: stipendio sarà raddoppiato

In casa azzurra stanno proseguendo i contatti con Duvan Zapata e già c’è una disponibilità del colombiano a tornare al San Paolo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega: "L’agente Fernando Villarreal ha discusso con i dirigenti del Napoli e c’è una disponibilità per arrivare a un ingaggio, con bonus, che possa toccare i 3 milioni di euro netti, praticamente il doppio di quanto percepisce. Sondato il terreno ora il Napoli potrebbe presentare una proposta diversa all’Atalanta, visto che la prima – con dentro l’operazione anche Roberto Inglese, valutato 20 milioni dal Napoli – non ha entusiasmato Percassi che pensa eventualmente a realizzare una plusvalenza importante, visto che fra prestito (12) e riscatto ancora da completare(14) alla Samp avrà pagato 26 milioni il colombiano".