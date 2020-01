Gazzetta - Zielinski aspetta il rinnovo: intesa col Napoli ancora lontana

Vivace e incisivo, Piotr Zielinski, contro l'Inter. Qualche fiammata e segnali di ripresa interessanti per il centrocampista polacco. Lui, come Milik e Maksimovic, è ancora in attesa del rinnovo di contratto. L'attuale, il primo firmato col Napoli, scadrà nel 2021. Il Napoli vorrebbe evitare nuovi casi come Callejon e Mertens ma, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, "l'intesa è ancora lontana". Bisognerà lavorare per raggiungere un accordo economico ma legato anche alla clausola.