GdS, Laudisa: "Il Napoli è in attesa di una risposta dal Celta. Su Koutris..."

Carlo Laudisa, esperto di mercato per la Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al mercato partenopeo: "Per Lobotka stiamo aspettando di capire se il Celta Vigo accetterà l'offerta del Napoli. Gattuso sarebbe felice di averlo subito a sua disposizione, ma le alternative non mancano. L'acquisto dello slovacco è soprattutto per la prossima stagione"

CAPITOLO TERZINO - "Koutris sta trovando tanta concorrenza nell'Olympiacos. E' un giovane che ha qualità che lo fanno preferire a Rodriguez del Milan, dipende tutto dal prezzo che chiederanno i greci".