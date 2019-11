Genk, Berge nel mirino del Napoli: serve offerta importante, le cifre

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono il giocatore del Genk, Sander Berge nel mirino del Napoli. Dopo le parole del ds del club belga (leggi qui), la redazione di Tmw ha spiegato che il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli aveva manifestato un interesse per il centrocampista classe '98 al suo collega De Conde alla vigilia della sfida Champions tra le due squadre, nella cena Uefa tenuta in terra belga. Per trasformare l'interesse in una trattativa servirà però un'offerta superiore ai 20 milioni.