Genoa, Gilardino: "Dragusin gran professionista, ecco come ha preso le voci di mercato"

Il 2024 del Genoa si aprirà domani al 'Dall'Ara' contro il Bologna.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2024 del Genoa si aprirà domani al 'Dall'Ara' contro il Bologna. Un match sul quale il tecnico del Grifone Alberto Gilardino si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa prepartita. Ecco uno stralcio delle sue parole raccolte da buoncalcioatutti.it: “Domani sarà un test impegnativo, contro una squadra che sa giocare bene a calcio. È allenata bene, con giocatori di grandissima qualità e che sono esplosi quest’anno. lavorano molto sulle rotazioni, sui posizionamenti dentro il campo, sulle singole individualità. Per noi è un test importante e fondamentale per il nostro percorso. Per dare continuità di prestazione che è uguale a risultati”.

Come ci arrivate dal punto di vista fisico alla sfida di domani?

“Abbiamo delle situazioni da valutare: alcuni giocatori hanno avuto febbre e virus, saranno valutati nelle prossime 24 ore. Mi auguro di poter avere tutta la rosa a disposizione. Sono valutazioni che faremo oggi nell’ultimo allenamento, prima di partire per Bologna. Chi c’è stato in questi giorni si è allenato molto bene, sia a livello tattico sia a livello fisico e mentale. C’è la volontà di dare continuità. E significa farlo con atteggiamento, sacrificio, voglia di stupire ogni volta che giochiamo. Credo debba essere un input importante perché affrontiamo una squadra rivelazione del campionato, quindi dobbiamo avere la voglia di stupire e confrontarci contro una squadra così forte. Se può intaccare il reparto offensivo questo virus influenzale? No, per il momento no fortunatamente. Davanti ho scelta, come in altre zone del campo. La concorrenza fa bene. Ekuban ha fatto molto bene nelle ultime partite, è in grande forma fisica. Retegui sta crescendo ed è una considerazione da fare. Su loro due farò una considerazione nelle ultime 24 ore".

Nello specifico come sta Thorsby?

"Ha avuto un problema al polpaccio, domani non ci sarà. Speriamo di poterlo recuperare in breve tempo".

È ufficialmente iniziato il mercato invernale: cosa può dare e cosa invece togliervi questo periodo dell'anno?

“Sicuramente voci e determinate situazioni non fanno mai bene. Mi fido molto dei giocatori che ho a disposizione: perchè li vedo allenare ogni giorno, li vedo nella quotidianità e li conosco. So che professionisti sono. Finché rimarranno qua, so che daranno il 110%. So che finché vestiranno questa maglia, lo faranno con grande dignità, determinazione, ardore agonistico. Ne sono convinto. Mi auguro naturalmente che non vada via nessuno, però il mercato è talmente variabile che può succedere di tutto".

Come ha visto Dragusin in questi giorni con le molte voci di mercato che lo vedono protagonista?

"Radu è un professionista esemplare, oltre ad essere un ragazzo con grande disciplina sportiva: queste cose non possono che essere d'aiuto in un momento simile".