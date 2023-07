Genoa, Gilardino freme: vuole Zanoli sulla fascia

"Alberto Gilardino ha chiesto tra i quattro e i cinque rinforzi adesso al club di proprietà di 777 Partners per la sua prima stagione da tecnico in Serie A.





Il mercato del Genoa è a uno snodo decisivo. Le ultime arrivano da Tuttomercatoweb, che riporta dell'interesse per l'azzurro Zanoli: "Alberto Gilardino ha chiesto tra i quattro e i cinque rinforzi adesso al club di proprietà di 777 Partners per la sua prima stagione da tecnico in Serie A.

Felice dell'arrivo di Mateo Retegui in attacco, davanti potrebbe arrivare anche un'altra punta se dovessero uscite Massimo Coda, Guven Yalcin e Kelvin Yeboah. Il tecnico aspetta due terzini, i nomi di Alessandro Zanoli del Napoli e di Emanuele Valeri della Cremonese sono quelli più caldi.