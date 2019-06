Genoa, Perinetti: "Kouamè? Non ho più sentito Giuntoli. Romero? La Juve si è mossa prima..."

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal': "Prandelli è l'allenatore del Genoa, ovviamente ci siederemo al tavolo per pianificare il futuro. Romero? La Juve si è mossa in anticipo per questo ragazzo, oppure può rimanere al Genoa e confermare. Kouame? Non ho risentito Giuntoli, non abbiamo novità".