Genoa, Sepe nel mirino: il portiere è stato accostato anche al Napoli

Il Genoa ha messo nel mirino Luigi Sepe del Parma per prendere il posto di Mattia Perin, rientrato alla Juventus, fra i pali. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra le parti per cercare di raggiungere un accordo. Il portiere era stato accostato anche al Napoli.