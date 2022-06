Genoa sogna Ostigard, ma il Napoli ormai è ad un passo: la conferma de Il Secolo XIX

Il Genoa vuole ripartire da Leo Ostigard, costruendogli attorno il reparto difensivo che dovrà sigillare il ritorno in Serie A del Grifone

Il Genoa vuole ripartire da Leo Ostigard, costruendogli attorno il reparto difensivo che dovrà sigillare il ritorno in Serie A del Grifone dopo un anno di esilio in cadetteria. Le ottime prestazioni del norvegese in Italia hanno però acceso l'interesse di diversi club importanti: uno di questi, stando all'edizione odierna de Il Secolo XIX, è il Napoli. I rossoblù, che a gennaio avevano acquistato il centrale in prestito secco, restano in contatti con i suoi agenti, ma la concorrenza dei campani rischia di rendere oltremodo tortuosa la trattativa per il suo ritorno in Liguria. Giuntoli avrebbe già formulato un'offerta da 4 milioni per il difensore del Brighton, che lo valuta almeno il doppio: la scadenza del suo contratto nel 2023 potrebbe però indurre i Seagulls ad ammorbidire le proprie richieste.