Ghoulam ancora svincolato: si era parlato di Lazio, ma è ancora fermo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Faouzi Ghoulam è ancora svincolato. All'età di 31 anni e dopo due gravi infortuni, il terzino ex Napoli non si è mai ripreso e ora non è ancora riuscito a trovare squadra. Si era parlato per lui di ipotesi francesi o addirittura della Lazio dove ritroverebbe Sarri, ma al momento non ci sono sviluppi su nessuna trattativa. Lui aspetta ma purtroppo non ha ancora trovato una nuova opportunità.