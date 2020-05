Ghoulam, dopo Spagna e Francia spunta la Fiorentina: Napoli pronto a cederlo

Secondo quanto riportato da La Nazione, tra i nomi che la Fiorentina sta prendendo in considerazione per la propria difesa c'è anche quello dell'esterno sinistro in uscita dal Napoli Faouzi Ghoulam. Il giocatore arriva da qualche stagione travagliata a causa degli infortuni, ma potrebbe rivelarsi una bella scommessa da giocare sulla fascia. Ha richieste in Spagna e Francia, ma preferirebbe restare in Italia e la Fiorentina potrebbe rivelarsi un'opzione assai valida. Il suo acquisto non prevederebbe grandi esborsi e dunque potrebbe rivelarsi decisamente low cost.