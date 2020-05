Ghoulam, Fiorentina punta al prestito. Napoli chiede scambio alla pari: individuata la contropartita

La Fiorentina pensa a Faouzi Ghoulam per rinforzare l'out mancino, ma l'operazione col Napoli si preannuncia tutt'altro che facile. Come riporta oggi La Nazione, infatti, Aurelio De Laurentiis valuta l'algerino un prezzo molto alto, tant'è che chiederebbe in cambio il centrale German Pezzella per uno scambio da considerarsi alla pari. Dal canto suo, la società gigliata reputa però il cartellino del terzino di gran lunga inferiore rispetto agli almeno 20 milioni per i quali eventualmente sarebbe disposta a cedere il proprio capitano. Barone e Pradè proveranno, allora, a puntare sul prestito piuttosto che sull'acquisto di Ghoulam, tenendo fuori Pezzella dalla trattativa.