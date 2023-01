Ghoulam può ripartire dalla Ligue 1: l'Angers gli ha offerto un contratto

Il 31enne ex Napoli è finito nel mirino anche del Saint-Etienne, sua ex squadra.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Faouzi Ghoulam potrebbe ripartire dalla Ligue 1. L'algerino, come riportato da Footmercato, si è allenato da svincolato con l'Angers per mantenere la forma e la società francese gli ha offerto un contratto. Il 31enne ex Napoli è finito nel mirino anche del Saint-Etienne, sua ex squadra.