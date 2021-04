Ghoulam sfiorò Torino prima di Napoli: sapete Cairo per quanto lo perse?

L'ex ds di Roma e Torino, Gianluca Petrachi, si racconta a Tuttomercatoweb svelando un retroscena di mercato che coinvolge anche il Napoli: “Come terzino sinistro stavo per prendere Faouzi Ghoulam. Ma non arrivò, chiaramente. E non lo fece per 250mila euro. Prima che lo prendesse il Napoli, il Saint-Etienne chiedeva 3 milioni e mezzo, Cairo si fermò a 3.250...”.