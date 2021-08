Ghoulam verso il rientro, ma Spalletti vuole un altro terzino: due le piste più calde

Mario Rui resterà, Faouzi Ghoulam sta per rientrare, ma per la fascia sinistra serve un rinforzo. E' di quest'avviso Luciano Spalletti, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno: "Spalletti ambirebbe ad averne un altro: Emerson Palmieri in prima battuta (ma il Chelsea potrebbe lasciarlo all’Inter nell’operazione Lukaku), Reinildo Mandava, uno dei segreti del Lille. Ma anche in questo caso la richiesta del club francese è alta alo momento per le casse del Napoli, che prima cede e poi acquista"-