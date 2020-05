Ghoulam verso l'addio: ci sono due nomi per sostituirlo

Dopo anni difficili, tra infortuni e panchine, Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Tante le idee per sostituirlo degnamente. Giuntoli, oltre al greco Tsimikas, sta seguendo Michal Karbownik, 19 anni, esterno mancino del Legia Varsavia. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il suo cartellino dovrebbe costare meno di 5 milioni di euro. Sono idee che potrebbero diventare altro non appena sarà possibile tornare alla vita di sempre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.