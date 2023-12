Già bloccato Faraoni: distanza per Mazzocchi, arriva l'esterno del Verona?

Il Napoli lavora all'arrivo di un esterno a destra che possa alternarsi con Di Lorenzo

Il Napoli lavora all'arrivo di un esterno a destra che possa alternarsi con Di Lorenzo. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, resta ancora distanza nella valutazione di Mazzocchi con la Salernitana, che non ha accettato un’offerta da circa 2 milioni, mentre Faraoni invece è già stato bloccato. Non appena sarà sbrigato l’arrivo di un esterno destra di difesa, Zanoli potrà passare al Genoa.